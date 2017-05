Angers. Le chat Joe attend ses nouveaux maîtres à la SPAA

0

Le chat Joe attend ses nouveaux maîtres à la SPAA d’Angers. Voici ce qu’en disent ceux qui le connaissent : "Petit chat très câlin à la belle robe rousse et aux magnifiques yeux verts, Joe apprécie d’être sur les genoux pour réclamer des caresses dont il ne se lasse pas. Calme et gentil, une famille elle aussi calme et gentille lui conviendrait parfaitement pour s’épanouir".





Caractéristiques :

- Race : chat européen roux

- Né en 2014

- Sexe : mâle castré

- Frais d’adoption : 90 €

Éléments à fournir pour l'adoption :

- carte d'identité

- justificatif de domicile

-nom et adresse d'un vétérinaire

Contact : SPAA Angers : spaaangers-adoption