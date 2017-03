Angers Le centre commercial Atoll dans Capital sur M6 dimanche soir

0

« Imaginez un centre commercial à ciel ouvert, avec allées arborées et fontaines comme dans un centre-ville animé mais en périphérie. On s'y promène, on s'y restaure… Et, bien sûr, on fait son shopping parmi les plus grandes enseignes de bricolage, vêtements ou déco ».

C'est ainsi que Bastien Cadéac, le présentateur de l'émission Capital sur M6, introduira son propos en citant l'exemple de l'Atoll de Beaucouzé, dimanche soir.

Le concept beaucouzéen sert d'exemple au sujet du soir : « Shopping, restos et loisirs : comment les zones commerciales font leur révolution ».

Pendant près de 2 heures, les spectateurs découvriront les réalités du commerce de masse, « et ceux qui sont derrière ce concept qui se multiplie en France. On trouve des opérateurs privés comme Philippe Journo, aujourd'hui 56e fortune française, qui a bâti un véritable empire en misant tout sur l'architecture et les services », souligne l'émission.

Rappelons Philippe Journo est le président de la Compagnie de Phalsbourg, entre autres, opérateur de l'Atoll.

Capital sur M6, demain soir à 21 heures.