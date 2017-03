Angers Le bus d'Europe 1 s'installe sur la place du Ralliement ce mardi

0

Le bus Europe 1 de la présidentielle (avec Facebook) s’arrêtera à Angers, place du Ralliement, ce mardi de 10 heures à 15 heures.

Depuis le 5 février et pendant deux mois, le Bus Europe 1 de la présidentielle part à la rencontre des Français dans quarante villes.

Il leur donne la parole et leur propose d’interagir avec les candidats via Facebook.

La station de radio proposera aux Angevins présents un dispositif digital exceptionnel et invitera les auditeurs et visiteurs à prendre place à bord du bus.

A l’intérieur, ils pourront, avec Facebook, interpeller en vidéo les candidats à l’élection présidentielle et réaliser photos, vidéos et stories dans un décord inédit et surprenant.

Les questions aux candidats seront diffusées dans la matinale présentée par Thomas Sotto (6 h 30 à 9heures), dans Europe Soir (18-20 heures) et sur la page Facebook d’Europe 1.