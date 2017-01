Angers. Le Bistrot Louboutin bientôt repris par un Parisien ?

0

Placé en redressement judiciaire le 1er juin dernier, le Bistrot Louboutin (place Molière, en bas de la rue de la Roë) est en passe d’être cédé à un repreneur parisien.

Selon nos informations, des discussions sont déjà bien avancées entre le patron, Antoine Louboutin, et une ancienne cadre du groupe Octopussy, qui gère plusieurs bars de nuit et discothèques dans la capitale. L’enseigne et l’ensemble des salariés seraient conservés.

Ouvert début 2014 sur la place Molière, l’établissement propose une salle de restaurant et un bar à champagne.

Le patron avait choisi de se placer sous la protection du Tribunal de commerce il y a six mois afin de rembourser une dette de 30 000 euros à l’Urssaf, sans fragiliser sa trésorerie.

A lire aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi, édition Angers