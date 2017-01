Angers Le bio en question demain aux mardis de la santé du CHU

Agnès Sallé, médecin nutritionniste, développera demain le thème « Les aliments bio bons pour la santé : info ou intox ? » dans le cadre des mardis de la santé du CHU. Pour elle, on en fait trop.

Extrait de son interview :

Les produits bio sont-ils bons pour la santé ?

Agnès Sallé : « On dispose de très peu d’études toxicologiques sur le sujet. Les premières ne datent que de 2009. Mais il n’y a aucune preuve scientifique que consommer des produits bio soit meilleur pour la santé. Ce qui est rigolo, c’est que la majorité des consommateurs de produits bio pensent que c’est plus sain et de meilleure qualité nutritionnelle ».