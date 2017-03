Angers Le baldaquin de la cathédrale reprend des couleurs

0

Erigé il y a deux siècles et demi, le grand retable qui couvre le maître-autel de la cathédrale s'effritait et s'encrassait.

Il y a dix ans, le risque a été jugé suffisamment sérieux pour que les services du Patrimoine et des Bâtiments de France le fassent savoir en haut lieu.

Les volutes, les macarons, les feuilles d'acanthe, les colonnes et les sculptures étaient devenues presque illisibles. « On ne voyait plus très bien les tonalités », euphémisme Clémentine Mathurin, conservatrice des monuments historiques.

Voilà pourquoi, en octobre, cette grande œuvre, qui culmine à 15 mètres au-dessus du chœur, a été emmaillotée dans d'immenses tentures protectrices et quadrillée par un échafaudage qui la serre au plus près.

Depuis, des artisans hautement spécialisés nettoient, consolident et pansent les plaies.

