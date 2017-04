Angers L'Atoll : la CCI ne veut pas d'agrandissement

0

Le président de la CCI de Maine-et-Loire, Eric Grelier, s'oppose à un éventuel agrandissement du centre commercial L'Atoll, évoqué par son directeur samedi dans Le Courrier de l'Ouest.

Dans un communiqué, il souligne : « Je regrette profondément que le maire de Beaucouzé et les gestionnaires de l’Atoll utilisent la polémique comme axe de communication » déplore Eric Grellier

Il affirme que « l’attractivité commerciale d’Angers c’est sans doute Atoll, mais c’est aussi et depuis plus longtemps son centre-ville. S'attaquer aujourd’hui à un prétendu lobbying des commerçants du centre-ville est plutôt un signe de faiblesse et une attitude purement défensive qui ne peut s’expliquer si les résultats économiques sont si positifs ! »

"Il n’a jamais été prévu que la zone d’Atoll soit une zone de relocalisation pour les activités commerciales de Saint-Serge ; à l’exclusion éventuellement pour l’une ou l’autre des concessions automobiles !

"Contrairement à ce qui avait été prévu, une partie seulement des enseignes ont accepté de transférer leur point de vente, tout en maintenant des activités commerciales similaires dans les anciennes cellules (création par transfert-agrandissement), principe selon lequel on conserve la commercialité des murs bien que l’activité soit transférée.

"Cette situation est inacceptable et a fait l’objet d’un traitement très léger de la collectivité de l’époque notamment en ce qui concerne le transfert de Castorama.

L’importance des surfaces à remplir (180% du format préconisé), dans un contexte économique en pleine mutation, a certes permis l’arrivée de nouvelles enseignes, mais a aussi généré l’arrivée d’enseignes présentes sur la ville comme But.

"Enfin, depuis l’origine il était indiqué au promoteur/investisseur qu’il n’était pas envisageable d’accueillir un équipement cinématographique sur la zone.

Monsieur le Maire de Beaucouzé, présent dès l’origine de ce projet, ne peut ignorer en conscience cette réalité. En élu responsable de l’agglomération, il devrait avoir une vision plus large de l’aménagement de son territoire. Depuis ces 5 dernières années, sa commune a bénéficié d’un développement particulièrement important de son offre commerciale. Ce n’est pas forcément la même situation partout et notamment au Sud Est ; ce qui peut justifier aujourd’hui le programme

commercial sur le Moulin de Marcille.

"Que penser de l’attitude de la majorité de l’époque à laquelle Monsieur le Maire de Beaucouzé appartenait, dans la gestion de ce dossier.

"Il faut une vision globale des équipements commerciaux détachée de la pression des promoteurs."



Eric Grellier témoigne par ailleurs : « J’ai la chance de par mon métier de voyager dans beaucoup de villes de France et, à l’étranger. Il est important de ne pas succomber à des modes et à des pressions qui peuvent être lourdes de conséquences. Je peux vous accompagner dans beaucoup de villes où le

centre-ville a été littéralement "tué". C'est la dynamique et la vie d'un territoire qui est alors en péril."