Angers L'association Quazar visée par un tag homophobe

0

« Non aux homos » tagué à la peinture noire et la signalisation du local de Quazar effacée.

Voilà ce qu'ont découvert, dimanche matin, les membres de cette association angevine LGBT.

Cet acte de vandalisme et homophobe a eu lieu dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 avril.

En réaction, les responsables de l'association ont modifié le contenu de leur prise de parole prévue lors du défilé du 1er-Mai, ce lundi matin dans les rues d'Angers.

Selon eux, cette inscription sonne « comme une réponse au mot d'ordre de notre rassemblement de ce matin : « Pour nous, le Front national c'est non ! ». Mot d'ordre totalement assumé par notre association ».

Trouvant cette similitude « troublante », Quazar a appuyé : « Il y a une différence fondamentale entre le fait de dire non au Front national et non aux homosexuels. Dire non au Front national et à sa candidate Mme Le Pen s'inscrit dans un débat d'idées, on leur dit non à cause de ce qu'ils pensent, à cause de leurs propositions. Nous ne les attaquons pas sur leur personne, sur ce qu'ils sont, mais sur leurs idées ».

Rappelant que « l'homophobie utilise les mêmes ressorts que le racisme, l'exclusion de celui que l'on considère comme différent », les responsables de l'association ont décidé de porter plainte.