Angers L'Angevine Nathalie Romier mêle la magie et le rire

Depuis quatre ans, le festival international de la magie s'arrête à Angers. Parmi les artistes qui s'y produiront : Nathalie Romier. Originaire d'Angers, l'artiste a le chant dans le sang.

Venue à la magie sur le tard, cette autodidacte sait mêler les arts visuels et l'humour. Le public rit et l'encense.

Nathalie Romier raconte sa passion dans Le Courrier de l'Ouest de ce lundi, édition Angers. Extraits de son interview :

Comment êtes-vous arrivée sur scène ?

« Quand j'étais à Angers au lycée Chevrollier, je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Mais en réalité, cela a été très vite. Je n'étais pas majeure, je devais avoir 17 ans, j'ai envoyé une maquette de chansons à une maison de disque. On m'a fait venir à Paris. C'était à la fin des années quatre-vingt. Aussitôt je me suis produite dans les cabarets parisiens, notamment au Canotier du pied de la Butte où je suis restée dix ans. Dans cette revue en plusieurs tableaux, j'interprétais le rôle de Piaf, de Mistinguett. J'ai aussi beaucoup tourné à l'étranger, principalement en Europe. Je chantais Piaf avec un accordéoniste. J'ai fait ensuite partie d'une troupe qui s'est produite en Hongrie, en Russie avec le président Chirac, au stade de Tirana en Albanie… Ce spectacle mêlait le chant et les attractions ».