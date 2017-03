Angers Lancement officiel des travaux de la ligne B du tramway

0

Christophe Béchu, Président d’Angers Loire Métropole, a présenté ce vendredi les avancées concernant la ligne B du tramway angevin : la déclaration d’utilité publique, l’ensemble des travaux engagés avant la fin du mandat, ainsi que l’appel à contribution portant sur le nom du futur pont sur la Maine.

Christophe Béchu a présenté un calendrier des grands travaux et aménagements terminés avant la fin du mandat (montant 50M€), parmi lesquels :

- la livraison du nouveau pont sur la Maine dédié aux déplacements doux (ligne B du tramway, vélos et piétons), attendue en septembre 2019

- le réaménagement des boulevards Ayrault et Carnot, qui accueilleront la ligne B du tramway

- l’aménagement complet de la place Mendès France, ainsi que des boulevards de la Résistance et de la Déportation et Bessonneau.

Le tracé en jaune de la future ligne B du tramway d'Angers :





Un appel à contribution pour trouver le nom du nouveau pont

Le Président a également annoncé le lancement d’un appel à contribution à destination des Angevins afin de trouver le nom du nouveau pont, dont les travaux débuteront cet été.

Dans cette perspective, tous les habitants sont invités à s’exprimer du 10 mars au 15 juin 2017 :

- soit par voie électronique, via un formulaire à compléter sur le site du tramway (http://tramway.angersloiremetropole.fr),

- soit grâce à un bulletin papier à glisser dans une urne qui sera mise à disposition du public à l’accueil d’Angers Loire Métropole.