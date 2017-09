Angers. Lait Thym Sel, un nouveau restaurant dans La Doutre

0

Le restaurant Lait Thym Sel a ouvert rue Beaurepaire à Angers à place du réputé Bon Repaire. Gaëtan Morvan et Fanny Gardier visent l’étoile Michelin sous trois ans pour leur restaurant.

Le restaurant est à la fois sobre et chic. Intimiste. Le couple Morvan-Gardier a volontairement restreint le nombre de couverts à quatorze. « Ainsi, on est plus proche des clients », dit le chef.

La carte est également très simple : une ardoise avec deux entrées, deux plats et deux desserts le midi et un seul menu dégustation de sept plats et 38 € le soir.

Le produit noble, frais et local est systématiquement mis en avant, comme la poulette de Mayenne. Les beaux légumes ont été récoltés par la ferme d’Artaud à La Chapelle-Saint-Sauveur. Les vins, la plupart bio, sont vendus au verre.

