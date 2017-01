Angers Le boulanger veut qu'on le "laisse bosser"

Tabellion

Ce boulanger a parfaitement raison . Il doit être soutenu .

Il en fait profiter ses clients et on ne peut rien lui reprocher .

Les Boulangers d'ANGERS qui ne sont pas contents n'ont qu'à balayer devant leur porte et se souvenir :

- que le pain est le produit qui a le plus augmenté depuis le passage à l'EURO ....combien coûtait une baguette en franc ? et combien coûte t elle en euro ? le coefficient d'augmentation est quand même fort, même très fort !.... .

- que bon nombre de boulangers font payer de 0,10 € à O,15 € et plus parfois le tranchage des pains en boule ou des pains complet , au son, aux graines etc ..... cela est tout à fait anormal et anti service au client !...

- qu'ils pourraient faire bénéficier leurs clients de cartes de fidélité ..... le boulanger où je prend mon pays a l'intelligence dans le cadre du service aux clients d'offrir une baguette au bout de 10 achats de baguette !......