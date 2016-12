Angers L'agent de sécurité, bien plus qu'un simple gardien de nuit

0

Toute la semaine, Le Courrier de l'Ouest donne la parole à six travailleurs de nuit. Après Sophie Augereau, agent de production chez Valeo ; Matthieu Servignat, employé de station d'autoroute ; Jimmy Leray, soudeur à la SNCF ; et le DJ Nicolas Doro ; c'est au tour de l'agent de sécurité Franck Dupin de raconter son quotidien.

Voilà 25 ans que l'employé de Securitas arpente des sites confidentiels angevins trois nuits par semaine. Des rotatives du Courrier de l’Ouest aux coulisses du Quai, les ambiances de travail sont aussi variées que les lieux où il effectue ses missions. "Il y a deux ans, j’ai gardé les ardoisières de Trélazé. Être seul la dans le noir au milieu de ce paysage lunaire, ça a un côté très étrange", se souvient-il.

"Contrairement à ce qu’on pense, un agent de sécurité est bien plus qu’un simple gardien de nuit", assure le quinquagénaire. Secourisme, alerte incendie et intervention sur des problèmes techniques font partie de ses attributions, comme le filtrage des entrées et la télésurveillance. Un métier "épanouissant".

