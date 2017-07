Angers L'adjointe à l'enfance part en croisade contre les écrans

L'omniprésence des écrans dans notre société est délétère pour l'éducation des plus jeunes.

C'est le sens de la tribune cosignée par Caroline Fel, chargée de la famille et de la petite enfance auprès du maire d'Angers, en ligne depuis mardi sur le site Internet du Figaro.

L'adjointe LR met en garde contre l'utilisation « massive et anarchique » des écrans « de toutes sortes » qui sacrifierait, selon elle, « une génération d'enfants et une génération de parents, désemparée devant ce phénomène encore trop peu décrit et pour lequel les réponses, pourtant simples, manquent ».

