Angers L'adieu à Raymond Kopa

Les obsèques de la légende du football français Raymond Kopa, décédé vendredi dernier à l'âge de 85 ans, seront célébrées cet après-midi en la cathédrale Saint-Maurice d'Angers, à 14h30.

De nombreuses personnalités ont annoncé leur présence pour ce dernier hommage au Ballon d'or 1958, qui débuta sa carrière professionnelle au SCO d'Angers avant de la poursuivre au Stade de Reims puis au Real Madrid.

Le président madrilène, Florentino Pérez, l'ex-attaquent Emilio Butragueno et l'ancien coéquipier de Kopa Paco Gento ont notamment annoncé leur venue. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, est également attendu, ainsi que des délégations de la Fédération Française de Football (FFF) et de la Ligue de football professionnel (LFP), emmenées par leurs présidents respectifs Noël Le Graët et Nathalie Boy de la Tour.

Le Stade de Reims et le SCO d'Angers seront bien entendu fortement représentés.

