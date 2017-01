Angers L'accès à la santé semé d'embûches

0

L'Association des paralysés de France milite pour le droit à l'accessibilité. Elle veut sensibiliser les professionnels de santé libéraux.

« On a l'impression que le monde médical ne soigne que des bien-portants ! » explique Karine Fremy-Lefeuvre, de l'Association des paralysés de France.

En cause, le choix limité de professionnels de santé. « Nous avons l'impression qu'ils pensent à leur clientèle d'abord. L'accessibilité, ils n'en font pas une priorité », se désole Philippe Lescurieux, un élu de l'APF qui se déplace en fauteuil roulant. « Quand je soulève le problème, il n'est pas rare qu'on me rétorque « ne vous plaignez pas. Pour vous, on se déplace à domicile ».

Les exemples ne manquent pas dans les beaux immeubles de style haussmanien. Au 25 rue Lenepveu, la marche bloque l'accès à l'immeuble. Et même si, par miracle, le patient en fauteuil arrive au cabinet par l'ascenseur, d'autres marches l'attendent. Au 8 bis boulevard Foch, rue Boreau, rue Chevreul, des obstacles de même nature empêchent de rejoindre les spécialistes.

