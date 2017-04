Angers La voiture refuse la priorité au bus : six blessés dont un bébé

0

Un bus qui venait de la gare routière et une voiture sont entrés en collision ce vendredi vers 13 h 30, place de l’Académie à Angers, devant l’église Saint-Laud.

Une Lancia qui se dirigeait vers la rue Hoche n’a pas cédé le passage au bus, prioritaire, qui arrivait sur sa droite, de la rue Marceau.

La conductrice, une femme de 46 ans, a été légèrement blessée.

À l’intérieur du bus, cinq passagers ont été légèrement blessés : deux femmes de 36 et 38 ans, deux hommes de 17 et 40 ans et un bébé âgé de seulement trois semaines. Tous ont été conduits par les sapeurs-pompiers aux urgences du CHU d’Angers.

Lire aussi Le Courrier de l'Ouest, édition d'Angers, de ce samedi.