Angers La voie des berges se transforme en boulevard urbain

Les agents des services de l’État ont profité la semaine dernière des deux nuits de fermeture pour l’entretien de la voie des berges, les 3 et 4 mai, pour déposer le radar situé dans le sens Nantes-Paris, peu après le portique qui annonce la sortie vers le château, La Doutre et Avrillé.

Réglé à 70 km/h, cet appareil qui avait été installé en 2003 sur la glissière centrale, ce qui en faisait un des tout premiers en France, n’a plus de raison d’être, tout au moins à cet endroit.

Les services de l’agglomération ont effet mis en place dans le même temps la signalisation et le marquage au sol annonçant le chantier qui vise à reconfigurer cette route nationale pour apaiser sa circulation. Les bandes jaunes dessinées entre l’Hôtel du Roi-de-Pologne et la trémie de Verdun pour resserrer les deux voies à 6,50 mètres de largeur préfigurent la chaussée définitive quand le terre-plein central aura été aménagé et les bas-côtés végétalisés.

Même en l’absence de radar, les automobilistes sont invités à lever le pied pour rouler en deçà de 50 km/h sur cette portion, limitation qui sera étendue à l’autre sens (Paris-Nantes) à partir de juillet. Pour éviter les excès de vitesse et protéger les ouvriers, la collectivité n’exclut pas d’installer un radar « de façon provisoire » dans cette zone de chantier.

