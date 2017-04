Angers. La voie des berges fermée la nuit du 25 au 27 avril et du 3 au 5 mai

0

Du 25 au 27 avril et du 3 au 5 mai, le Département réalisera les travaux d’entretien annuels des voies sur berges à Angers. Au programme : balayage de la voie, nettoyage des trémies, entretien et maintenance de l’éclairage public, de la signalisation et des glissières de sécurité, et nettoyage des caniveaux et des réseaux pluviaux.

Afin de minimiser la gêne aux usagers, ces travaux d’entretien auront lieu de nuit, entre 21 heures et 7 heures : dans le sens Beaucouzé - Angers, du 25 au 27 avril, puis du 3 au 5 mai (4 nuits) ; dans le sens Angers - Beaucouzé, du 3 au 5 mai (2 nuits).