Angers. La Ville lance une appli "info travaux"

0

La Ville d'Angers vient de lancer une application pour smartphones « Info travaux », développée par la société Playmoweb.

« Au regard des nombreux travaux à venir sur le territoire angevin et des nombreux événements et manifestations qui se tiennent tout au long de l’année, nous avons souhaité offrir la meilleure information aux habitants », indique Jean-Marc Verchère, adjoint à la Politique de Proximité et à la Gestion de la Voirie.

L’application, téléchargeable gratuitement pour iPhone et Android, propose une cartographie dynamique répertoriant les travaux à Angers.

Les utilisateurs peuvent se géolocaliser en mobilité et entrer leur adresse personnelle afin de recueillir les informations adaptées à leurs besoins.

Un système de notification à J-1 des événements, des alertes ou signalement d’accidents tiennent informés les usagers en temps réel.

« La grande plus-value de l’application est la finesse avec laquelle les utilisateurs peuvent être informés, avec des push localisés dans des zones définies au mètre près », précise Constance Nebbula, Conseillère déléguée à l’Economie Numérique et à l’Innovation.