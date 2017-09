Angers La Ville et les Vitrines s'engagent pour le commerce en centre-ville

0

Le centre-ville d’Angers compte 1 120 établissements commerciaux. Il est aujourd’hui le premier centre commercial du territoire.

Afin de conforter ce positionnement, la Ville et l’association des commerçants Les Vitrines d’Angers renouvellent leur partenariat avec la signature d’une convention de quatre ans assortie d’objectifs.

La convention engage la Ville d’Angers et les Vitrines d’Angers pour quatre ans (2017-2020). Les Vitrines d’Angers bénéficient d’une subvention de 17400 € chaque année. L’association et la Ville ont formalisé quatre axes de travail :



- valoriser la destination centre-ville pour le shopping,

- développer les outils numériques valorisant le commerce de centre-ville,

- améliorer le confort d’achat pour les chalands,

- faciliter l’accueil et le dialogue avec les commerçants.



La Ville d’Angers pourra apporter un financement supplémentaire sur budget adapté pour accompagner des projets exceptionnels liés à l’actualité ou à des opportunités.