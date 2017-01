Angers La Ville accueillera le World Electronics Forum en octobre

0

L'annonce sera faite d'ici quelques heures depuis Las Vegas : Angers accueillera du 25 au 27 octobre le World Electronics Forum. Cet événement, qui rassemblant chaque année la fine fleur mondiale de l'électronique, se tiendra en Europe pour la première fois.

La nouvelle doit être rendue publique par le maire Christophe Béchu, qui participe au Consumer Electronics Show de Las Vegas avec une importante délégation d'élus et d'entreprises angevins. Le président du CES Gary Shapiro, venu deux fois à la Cité de l'objet connecté en un an et proche de l'équipe d'Angers French Tech, a certainement pesé dans cette décision.

Grâce à cet événement, Angers espère se positionner comme l'une des capitales mondiales des objets connectés.

