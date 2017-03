Angers La vidéosurveillance protège aussi le quartier des Justices

0

Depuis une quinzaine de jours, une caméra de vidéo-protection couvre la place des Justices et une partie des rues adjacentes, notamment le début des rues Jean-Jaurès et Saumuroise. L'information a été délivrée mardi soir par Maxence Henry, adjoint au maire en charge des quartiers Justices, Madeleine et Saint-Léonard, au centre de cette réunion qui a rassemblé près de 200 riverains à la maison de quartier Le Trois-Mâts.

Les feux du carrefour « Jacques-Millot », à proximité du stade Jean-Bouin, viennent aussi d'être équipés.

Un autre lieu de nuisances le sera en septembre : le nord de la rue de la Madeleine, sur le chemin de la rue Bressigny.

Par ailleurs, l'inauguration de la place Saint-Léonard est programmée dans un mois, le samedi 22 avril à 11 h 30. Une partie des arbres a déjà été plantée. Le gros œuvre sera achevé à la fin du mois. La circulation reviendra aussitôt à la normale. Ce chantier s'inscrit dans le « plan places » de la municipalité. Il est en cours depuis le mois d'août. Son coût s'élève à 1,1 million d'euros.

Le compte-rendu complet de la réunion de quartier dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi, édition Angers