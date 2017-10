Angers La Tapisserie de l'Apocalypse dans un « état préoccupant »

L'étude commandée par les services de l'État, il y a un an, confirme que la Tapisserie de l'Apocalypse est dans un état de conservation « assez préoccupant ».

Le qualificatif, pesé, de Clémentine Mathurin, conservatrice de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), n'étonnera personne.

Érodées par le temps et, parfois, molestées par les hommes, les six tentures déployées sur 104 mètres inquiétaient la DRAC : « Cette œuvre est exposée 360 jours par an depuis les années 1950, expliquait alors Clémentine Mathurin. Depuis, elle a souffert de la lumière et elle a été soumise à des tensions ».