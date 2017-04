Angers. La Roseraie veut des places nettes

0

Chapeau de Gendarme et Jean-XXIII : les habitants de la Roseraie en ont marre de voir ces deux espaces publics, détérioré pour l’un, mal fini pour l’autre. Ils l’ont dit vendredi en réunion publique.

« Jean-XXIII, on va s’en occuper, a rassuré le maire. On voit comment y amener de la verdure et même des jeux d’eau. Une réunion publique spécifique va être organisée pour que les travaux commencent à la fin 2017 ou au début 2018 ».

Pour le chapeau de Gendarme, c'est plus compliqué.

« Nous n’avons pas la domanialité sur cet espace qui est géré essentiellement par une copropriété de commerçants. Mais on ne fera pas l’économie d’une réflexion autour de cet espace », dit le maire.

