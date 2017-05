Angers La retransmission de la finale de la Coupe de France sur écran géant

0

Angers SCO affrontera le Paris Saint-Germain au Stade de France, le samedi 27 mai 2017, à 21h, en finale de la Coupe de France. Afin que les Angevins puissent profiter de l’événement gratuitement, la Ville d’Angers a décidé d’installer un écran géant dans le parc Bellefontaine.

• L’accès sera ouvert dès 19h (coup d’envoi à 21h) par une entrée unique située rue de la Rame, via le parking Bellefontaine.

• Les spectateurs seront fouillés à l’entrée du parc. Ils sont priés de ne pas venir avec des objets susceptibles d’être confisqués par le service de sécurité.

• Aucune restauration ne sera assurée sur place. Il sera possible d’amener son pique-nique, seules les boissons non alcoolisées dans des bouteilles en plastique sans bouchon seront autorisées.



A noter :

- Le parc sera fermé au public dès le samedi matin.

- Le parking connexe sera fermé à partir de 14h. Les véhicules restants seront évacués par la fourrière. Les parkings alentour seront ouverts dans les conditions habituelles.

- A l’exception de la fermeture du parking Bellefontaine, les conditions de circulation ne sont pas modifiées. Les riverains en ont été informés par les services municipaux.

- 19h : Ouverture de l’accès au public

- 21h : Retransmission

- 23h / minuit : fin de la retransmission