Angers La première course du végétal rassemble 2 000 participants

La première édition de la Course du végétal, joignant Terra Botanica à Atoll, dimanche, par des chemins de traverse, a vu près de 2 000 participants, randonneurs et coureurs. À l'arrivée, chacun en redemande.

Superbe », « à refaire », « génial », « dur mais beau », « parcours original », « des endroits méconnus et superbes », « idéal », « une belle organisation »… Difficile de trouver des mécontents au sortir de la première édition de la Course du végétal entre Terra Botanica et Atoll, sur les terres avrillaises et beaucouzéennes, tant chez les coureurs que chez les marcheurs.

