Angers. La Nuit des chercheurs ce vendredi soir au Musée des beaux arts

La Nuit européenne des chercheurs, coordonnée par Terre des sciences et la cellule Europe de la Direction de la recherche de l'université d'Angers, se tient au Musée des Beaux-Arts ce vendredi soir

De multiples animations y sont prévues pour vulgariser de manière ludique le travail des chercheurs. De multiples ateliers sont prévus, ainsi « Sang pour sang impossible » permettra d'aborder le thème du « stress oxydant et des pathologies métaboliques ». Autre exemple, est-il « im-possible » d'écrire un texte en 60 secondes chrono ? Le Centre interdisciplinaire de recherche sur les patrimoines en lettres et langues se chargera de répondre à la question. Des animations musicales permettront de soulager les esprits échauffés par une réflexion trop profonde.

On remerciera pour cela « Garçons s'il vous plaît », de véritables « serveurs vocaux » a cappella. Autre défi, conter une maladie du pommier en musique (à 20 heures et 21 h 30). La « Grande expérience participative » (20, 21 et 23 heures) permettra aussi de voir comment se diffusent les idées entre les groupes d'individus et aboutissent, parfois, aux « fake news ».

Tout le programme est à découvrir sur le site www.terre-des-sciences.fr

L'animation se déroule de 19 heures à minuit, place Saint-Eloi. Entrée libre et gratuite.