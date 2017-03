Angers La musique métissée de Markus et Shahzad disponible sur disque [vidéo]

0

Markus, musicien de oud angevin, et Shahzad Santoo khan, chanteur de qawali engagé dans un islam de paix au Pakistan, reviennent à Angers pour la sortie de leur disque.

Quatre chansons mêlant musique traditionnelle soufi envoûtante et électro dansante ont été enregistrées sur ce mini album. Les deux artistes, accompagnés d'un batteur (Régis Martel) et d'un musicien aux claviers et machines (Xavier Pourcher) sont ce samedi 11 mars au Joker's pub et vendredi 17 mars au Trois-Mâts.

