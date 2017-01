Angers La grippe fait déborder les urgences du CHU

0

Chaque année, lors du presque systématique pic d’épidémie de la grippe, les urgences du CHU sont plus ou moins débordées.

« Mais là, explique un médecin urgentiste, c’est un pic très sévère. On accueille principalement des personnes âgées, parfois des nonagénaires, vivant seules chez elle et qui présentent des problèmes respiratoires en lien avec la grippe. Et cette année, l’épidémie touche ces personnes durement. Ces personnes peuvent aussi avoir des pathologies associées, comme par exemple un diabète à incidence cardiaque, qui peuvent entraîner des décompensations. Elles ne peuvent pas retourner chez elles, où elles seraient sans aide et auraient des difficultés à soigner ».

Résidents en quarantaine

Par ailleurs, plusieurs Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ont mis en quarantaine des résidents présentant des symptômes grippaux. C’est le cas notamment à l’Ehpad de Tré- lazé. « L’épidémie n’est pas plus importante que la moyenne, explique son directeur, Emmanuel Guégniaud. Nous avons isolé quelques personnes par application du principe de précaution, ni plus ni moins. De même, nous incitons les agents et les familles à porter des masques et à se laver les mains ».

Ce qu'il faut savoir de l'épidémie de grippe en Maine-et-Loire et notre reportage aux urgences du CHU d'Angers dans Le Courrier de l'Ouest de ce jeudi