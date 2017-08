0

L'Institut de formation en éducation physique et sportive d'Angers croule sous les demandes et a choisi de sélectionner ses candidats sur dossier scolaire et vécu sportif.

« Avant, nous étions obligés de prendre tous les jeunes ayant choisi notre formation en vœux 1 sur le site Admission Post bac. L'accès aux STAPS est trop souvent soumis aux tirages au sort, ce n'est pas acceptable », explique le directeur Philippe Mathé.

« Cette année 2016-2017, avec ce nouveau système a permis d'augmenter le taux de réussite. Nous sommes passés de 62 à 76 %. Cela conforme l'idée de l'engagement total des jeunes. »

Lorsque la demande dépasse les capacités d’accueil dans une filière, les élèves sont admis en théorie par tirage au sort, la sélection étant théoriquement interdite. Un système que la ministre veut abolir.

