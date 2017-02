0

Marie-Hortense Béchu, la femme du maire d’Angers, joue dans un clip de rock, dévoile le site actu-locale.com. Elle est l’égérie du dernier clip du chanteur Angevin Jamie Gallienne: « I Love To See You Dance ». Un clip réalisé fin 2016 dans lequel Marie-Hortense Béchu s’affiche notamment au milieu de couples lesbiens, précise le média.

Marie-Hortense Béch, communicante de profession, conseille également son mari lors des campagnes.