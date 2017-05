Angers La Dalle angevine récompensée par l'Union des footballeurs pros

0

L'association créée en 2016 par les deux anciens joueurs du SCO, Charles Diers et Olivier Auriac, a reçu hier un trophée de la part de l'Union des footballeurs pros (UNFP), pour son action sociétale.

"C'est parti d'une amitié, et on se retrouve devant des caméras, face à toutes les stars du foot français. » Olivier Auriac en rigole.

L'ancien capitaine du SCO et son acolyte Charles Diers, retraités des terrains depuis un an, ont été honorés lors de la soirée des trophées UNFP qui récompense les acteurs de L1 et L2 pour la saison 2016-2017, lundi soir à Paris.

Ils ont reçu le trophée du Joueur professionnel, récompensant des acteurs du football s'engageant dans le domaine associatif. Leur projet n'a qu'un an, mais son originalité et son essor ont visiblement séduit le jury.

La Dalle angevine poursuit donc son histoire étonnante : d'un slogan, lancé en septembre 2012 dans un vestiaire d'Ajaccio par Auriac à la suite d'une victoire du SCO de dernière minute, « la Dalle » est devenue une association en 2016, puis un site Internet.

La devise, indissociable du SCO, a depuis rayonné dans le paysage du sport angevin, amateur et professionnel.

