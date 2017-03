Angers La cuisine épicée d'Esther Colin à savourer quartier Saint-Serge

0

Esther Colin vient d'ouvrir son épicerie - restaurant dans le quartier Saint-Serge et rêve d'envahir le monde avec sa mixture d'épices.

Son secret est bien gardé. Et elle entend le protéger à vie via un brevet. Souriante, Esther Colin consent toutefois à soulever légèrement le couvercle de son petit pot de condiments : « Je mixe dix-sept épices avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza et du citron vert. Certaines épices, comme la cannelle, arrivent en direct d'une production familiale en Guadeloupe. »

On n'en saura pas plus si ce n'est que la mixture d'épices d'Esther Colin agrémente toutes les viandes et les poissons et qu'elle est idéale pour les faire mariner. « C'est universel et ça n'existait pas, c'est une création, ma création », assure la quadra dans son petit espace de restauration qu'elle vient d'ouvrir rue de Bretagne, non loin du lycée Du Bellay et du campus Saint-Serge de l'Université d'Angers.

