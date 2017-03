Angers La Cour des comptes épingle la Caisse des dépôts et le député-maire Goua

0

Un rapport de la Cour des comptes pointe les rémunérations avantageuses perçues par les salariés et dirigeants de la banque d’État. À Angers, la Caisse des dépôts et consignations compte 700 salariés.

Autre curiosité de ce rapport, les indemnités perçues par les treize membres de la commission de surveillance de la caisse, dont fait partie le député-maire socialiste de Trélazé Marc Goua.

L’enveloppe est passée de 34 300 euros en 2007 à 274 500 euros en 2015. Et comme ils ne sont que dix à en percevoir (les représentants de l’État et de la Banque de France n’y ont pas droit), le montant individuel moyen est donc de 27 450 euros. Un chiffre que conteste Marc Goua qui l’évalue à « 20 000 euros nets »

Interrogé sur cette rémunération annuelle, il répond : « C’est fonction du nombre de réunions. Je préside depuis cinq ans le comité des fonds d’épargne et le comité d’études des crédits et des risques. J’y passe quelques heures en réunion, au moins une fois tous les 15 jours, et j’ai du travail de préparation. Je bosse, moi ! »

