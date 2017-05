Angers La Cie Yvann Alexandre investit le château et la collégiale

0

La compagnie ligérienne Yvann Alexandre présente cette semaine à Angers sa dernière création, « Les Fragments mobiles », en coproduction avec le Centre des Monuments nationaux.

Le chorégraphe, actuellement artiste associé en compagnonnage au THV de Saint-Barthélemy, fait partie des rares privilégiés à pouvoir investir les lieux de patrimoine. La pièce a déjà été présentée en février à La Conciergerie à Paris puis au Palais des Papes à Avignon.

« Les Fragments mobiles » seront ainsi donnés à voir ce mercredi 10 mai au château d’Angers : représentations à 15 heures à la Chapelle et à 17 heures dans la galerie de l’Apocalypse.



Jeudi 11 mai, la compagnie se produira à la Collégiale Saint-Martin pour Collégiale en Mouvements.

À 17 h 30, « dispute artistique » dans la Cour d’honneur, place Michel-Debré, dans le cadre de la saison padLOBA. Soirée d’échanges, de débats et de confrontations sur le thème : « L’apport au corps et à l’abstraction dans la danse contemporaine ».

À 19 heures, [Classes en création], place Michel-Debré : représentation par des collégiens du Département autour des deux dernières œuvres du chorégraphe Yvann Alexandre.

À 20 heures : les chorégraphes Christophe Garcia et Yvann Alexandre s’associent, le temps d’une soirée, sous les voûtes de la collégiale.



En partenariat avec l’Université d’Angers et le THV à Saint-Barthélémy-d’Anjou, avec le soutien du Conseil départemental de Maine-et-Loire et de la Région des Pays de la Loire.