Angers La Brasserie de la gare toujours en chantier après l'incendie du 9 août

0

Fermée pour cause d’incendie, La Brasserie de la gare est enfin en chantier. La hotte incendiaire a été extraite jeudi. Réouverture espérée au mois de mai.

« J’ai hâte que la brasserie rouvre », confie Raphaël Courant. Un œil sur la section de hotte carbonisée déposée par un grutier spécialisé et deux « alpinistes » de l’entreprise angevine Action Altitude, le patron de La Brasserie de la gare voit enfin le bout d’un tunnel plus long que prévu.

Alors que son établissement était parti en partie en fumée le 9 août dernier à la suite d’un bête feu de friteuse, Raphaël Courant a d’abord pensé rouvrir en novembre, puis avant les fêtes de Noël, puis…

« C’est plus long que prévu. Finalement, les travaux commencent véritablement aujourd’hui. Même si le désamiantage a déjà eu lieu. Enfin, on reconstruit ! On n’est plus dans la paperasse mais dans l’activité », confie le restaurateur angevin qui espère donc servir ses premiers repas en avril, mai.

Les salaires versés

Ouverte sept jours sur sept de neuf heures à minuit, La Brasserie de la gare emploie vingt salariés qui sont donc tous au chômage technique et n’ont pas perdu leur salaire depuis le 9 août dernier. Des apprentis avaient été « recasés » chez des établissements amis. Tous les frais fixes de la brasserie sont pris en charge par les assurances.