Angers. L’œuvre de Claire Morgan s’installe définitivement au Musée Jean Lurçat

L’œuvre Plenty more fish in the sea de l’artiste irlandaise Claire Morgan est exposée à Angers depuis le mois de juin dernier, au cœur du Chant du Monde de Jean Lurçat. L’exceptionnelle résonnance entre les deux œuvres ayant été plébiscitée par les visiteurs du musée, la Ville d’Angers a décidé de pérenniser son installation. Plenty more fish in the sea fait donc désormais partie des collections des musées d’Angers.

« Plenty more fish in the sea a pleinement trouvé sa place au sein du Chant du Monde, une oeuvre en résonnance de laquelle elle avait été spécialement conçue » s’est exclamé Alain Fouquet, adjoint à la Culture de la Ville d’Angers.

Cette installation contemporaine, qui devait être démontée le 22 janvier 2017, sera finalement installée de manière pérenne au musée Jean Lurçat, au sein du Chant du Monde. « Il s’agit d’un véritable coup de cœur des Angevins et des musées d’Angers tant pour cette œuvre que pour cette artiste hors normes » poursuit Alain Fouquet. « Nous sommes heureux de pouvoir la conserver et l’exposer de manière permanente dans ce lieu d’exception. »

L’Adjoint à la Culture n’a pas manqué de saluer le soutien de la fondation Mécène et Loire, sans lequel la Ville n’aurait pu acquérir cette œuvre qui vient enrichir le fonds des musées d’Angers. La fondation a en effet participé à hauteur de 15 000 € à cette nouvelle acquisition, d’un montant total de 20 000 €.