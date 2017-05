Angers Restaurant KFC : le conflit social s’envenime

0

En guerre contre leur employeur, douze salariés du restaurant KFC d’Angers (sur un effectif de quarante) avaient de nouveau rendez-vous devant le Conseil des Prud’hommes ce lundi matin.

Un bras-de-fer musclé les oppose depuis huit mois à la société Syspeo, également gérante des restaurants de Cholet et de La Roche-sur-Yon, au sujet de leurs conditions de travail et de manquements aux règles d’hygiène et de sécurité.

Horaires à rallonge, températures montant jusqu'à 40°C en cuisine, sanctions disciplinaires injustifiées, présence d'asticots dans les réfrigérateurs... L’avocat de la défense, M. Benjamin Desaint, a rejeté en bloc les accusations des employés, soulevant une "absence totale de preuves". Pour faire la lumière sur la situation, l'avocat des salariés M. Bertrand Salquain a réclamé l’ouverture d’une enquête. Les juges rendront leur décision le 12 juin.

