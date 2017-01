Angers Keolis a un nouveau pilote : Dominique Rocha

0

Trois semaines après son arrivée, le nouveau directeur du réseau de bus Dominique Rocha rompt le silence. Avec un objectif, revenir aux choses sérieuses.

"Angers a toujours été une belle vitrine pour Keolis", dit-il d’entrée. Est-ce la taille du réseau Irigo, sa qualité, ses performances ou les marges générées ici par la société de transport en commun ?

Dominique Rocha est prudent, sourit à peine et ne s’aventurera pas en terrain glissant. Idem sur les suites de « l’affaire Reineri », du nom de son prédécesseur licencié pour fautes graves fin 2016 : « Je ne suis pas le bon interlocuteur sur le sujet, il faut s’adresser à la direction générale. »

Le voilà donc à la tête de Keolis Angers et de ses 650 salariés. Avec un réseau de tramway en cours de développement (les lignes B et C sont espérées en 2022) et un contrat à renégocier avec la communauté urbaine Angers Loire Métropole.

