Angers Kamel Madani, le délinquant devenu professeur

La dernière fois que nous avions vu Kamel Madani, c'était en mai 2014, dans le box de la cour d'assises.

Le petit caïd de la Roseraie venait d'y être condamné à 4 ans de prison ferme pour avoir participé au braquage de la rue Rabelais à Angers en novembre 2010, braquage lors duquel un malheureux couple de retraités avait été molesté et ficelé. Lui-même n'avait pas directement participé à l'agression, mais il avait fourni le « tuyau » et les armes.

Seulement Kamel Madani avait aussi de solides atouts. Il avait pour lui de bonnes études de mathématiques et de biologie, qu'il n'avait jamais lâchées, et pour lesquelles il était très doué.

Doté en outre d'une force de caractère exceptionnelle il a réussi en quelques mois, et sans avocats, à convaincre un juge d'application des peines de le laisser sortir de prison afin de passer de nouveaux examens, et d'autres juges encore pour que cette peine d'assises ne soit plus mentionnée à son casier judiciaire et qu'il puisse intégrer l'enseignement.

