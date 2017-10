Angers Jean-Michel Delage, la photographie dans les gènes

0

Jean-Michel Delage a parcouru la planète, plus attentif aux minorités oubliées qu’aux puissants affichés. À force de détermination, de curiosité, de brouilles parfois, il est devenu le photographe voyageur qu’il rêvait d’être.

40 ans après, le fils de maçon et de secrétaire se revoit ado dans son village de Quincy-Voisins, en Seine-et-Marne. « Chez moi, il n’y avait ni bouquin ni autre accès à la culture, lâchet-il. Mon père m’aurait bien vu faire le même métier que lui. »

« Il a suivi son instinct, affirme son frère Alain. Il peut être fier de son parcours même si cela reste marginal. »

A 17 ans, il crapote du haschisch au Maroc, au risque de se faire rouler par des revendeurs. Et à 20, il ramasse des oranges en Grèce. Entre-temps, il a essayé vainement de se former à l’art photographique. Et s’est retrouvé avec un CAP d’ouvrier imprimeur, et non reporter photo.

Pourtant le rêve s’émancipe, alimenté par les magazines qui sortent des rotatives. « Un jour, j’ai vu un reportage sur le Ladakh, une province à part dans les hautes montagnes au nord de l’Inde. Je me suis dit : Moi, j’irai là. Juste à ce moment-là, mon patron du moment m’a proposé un CDI. Je lui ai dit : «Désolé, je pars pour l’Inde» ».

