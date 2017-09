Angers "J'ai tout plaqué pour créer ma boite"

0

Une passion sans concession : c’est ainsi que Cédric Moreau vit l’entrepreneuriat. À 35 ans, cet Angevin a quitté sa vie confortable de salarié pour lancer MapsTime en 2016, une solution de cartographie qui doit faciliter l’organisation des PME. "J’étais commercial chez Groupama, mais j’avais déjà une envie forte de créer mon entreprise. Malheureusement, ma femme ne m’a pas suivi. En 2012, j’ai donc quitté mon foyer, ma famille et vendu ma maison pour m’investir à 100 % dans ce projet", se souvient-il.

Commence alors une vie précaire mais enivrante, à laquelle il consacre toute son énergie. "Je me suis retrouvé dans un mobile-home, mais ça m’importait peu. J’étais totalement grisé", raconte le trentenaire, qui n’a fait appel à aucun financement extérieur. Cinq ans plus tard, il ne se verse toujours pas de salaire, même si la société commence à décoller. Mais le jeune entrepreneur ne regrette rien : "On est en train de créer un nouveau marché de toutes pièces, et ça, c’est le truc le plus fun que j’ai fait dans ma vie !"

