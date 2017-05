Angers. Insolite : E.T à l'école la Perussaie en attendant un signe de Spielberg

0

Les élèves de CE1, CE2 et CM1 de l'école la Perussaie, qui ont travaillé autour du plus connu des extraterrestres, attendent une appréciation du maître Steven Spielberg.

Quand E.T - « téléphone, maison » - est sorti au cinéma, en 1982, ils n'étaient pas nés. Et leurs parents non plus. Mais ils en parlent avec amour. L'extraterrestre inventé par Steven Spielberg est même devenu la coqueluche de l'école publique la Perussaie, dans le quartier du Lac de Maine. Deux répliques grandeur nature trônent dans l'école et voyagent dans les classes. Et les enfants en sont très fiers. « Il est trop mignon ! ». « Il est trop gentil ! ».

Ils viennent d'envoyer une lettre et des photos de leur E.T en carton à Steven Spielberg, via ses studios de production en Californie. Les enfants et les enseignants attendent maintenant un signe du papa d'E.T.

