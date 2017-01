Angers. Insolite : Ça sent le sapin

0

Il a trôné pendant des semaines au milieu du salon, paré de ses plus beaux atours pour fêter Noël. Le voilà désormais totalement dépouillé, débarrassé de ses boules nacrées et de ses guirlandes colorées… Nu comme un ver. Et jeté aux rebus comme une vulgaire poubelle. Tel est le triste destin du sapin qui, rappelons-le, n’a d’ailleurs rien à faire au pied d’un collecteur de déchets enterré. C’est à la déchetterie qu’il faut le ramener, où il finira en compost et pourra ainsi entamer une seconde vie.