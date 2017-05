Angers. Inouk attend ses nouveaux maîtres à la SPAA

0

Inouk attend ses nouveaux maîtres à la SPAA d’Angers. Voici ce qu’en disent ceux qui le connaissent :

"Dynamique et sportif, Inouk est en plus un chien superbe ! Il a un regard perçant et expressif. Aussi gentil qu’obéissant, il aime jouer, se promener et possède quelques bases d’éducation. Enervé dans son box car il supporte mal l’enfermement, il ne demande qu’une famille avec un grand terrain où il pourra s’ébattre et recevoir l’affection qu’il mérite."

Caractéristiques :

Race : croisé berger tricolore

Né en 2013

Sexe : mâle

Frais d’adoption : 115 euros

Éléments à fournir pour l'adoption :

- carte d'identité

- justificatif de domicile

- nom et adresse d'un vétérinaire

Contact : SPAA Angers index - spaaangers-adoption