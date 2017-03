Angers Ils se sont rodés aux gestes médicaux au CHU

0

Le centre de simulation du CHU a ouvert exceptionnellement ses portes, lundi, à des abonnés du Courrier de l'Ouest.

Le CHU a expérimenté le concept de simulation en santé dès 2007 en aménageant un premier centre dédié à l'anesthésie et à la réanimation. Objectif : apprendre à utiliser le matériel et à appliquer des procédures dans un environnement parfaitement sécurisé. D'autres formations ont suivi et vite fédéré de nombreux acteurs.

L'établissement s'est associé à l'Université d'Angers en 2013 pour créer une plateforme réunissant tous les professionnels concernés par cette activité pédagogique dans l'optique de développer leur expertise et d'améliorer la qualité des soins.

Auparavant situé au 5e étage du Centre Robert-Debré, le centre s'est installé à la rentrée dernière sur les deux premiers niveaux de l'ancienne école de sages-femmes, près des urgences pédiatriques. Il dispose d'une douzaine de salles dans lesquelles sont dispensées plus de 80 formations différentes.

Le récit de la visite au centre de simulation du CHU d'Angers dans Le Courrier de l'Ouest de ce dimanche