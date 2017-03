Angers. Le grand Prix start'up de l'initiative revient aux Angevins de Lexistems.

0

Le Prix de l’initiative du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine a récompensé onze projets et distribué 17 000 euros.

Ils sont jeunes, pleins d’idées, de culot et ont du talent à revendre.

Mardi dernier, comme chaque année, ils sont venus présenter leurs projets au Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine pour tenter de décrocher un des prix de l’initiative lancé par la banque il y a déjà douze ans.

En moins de dix minutes, ils ont tenté de convaincre un jury composé de chefs d’entreprises et de responsables du Crédit Agricole. 17 000 €, répartis en onze prix, ont été décernés !

C’est Lexistems qui a remporté le grand prix start-up de 4 000 €.

Celle-ci propose des solutions de monétisation de données (moteur de recherche basé sur la sémantique).

Le prix Entreprenarial de 3 000 euros a été attribué à Miam Food, une jeune start-up angevine incubée chez We Forge, qui a fait sensation avec sa plateforme Internet qui rapproche les expatriés français et les producteurs locaux. Son objectif, fournir aux Français vivant à l’étranger ce qui leur manque le plus : les bons produits du terroir.

Retrouvez les lauréats du Prix de l'initiative dans Le Courrier de l'Ouest de ce mercredi