Angers Il s'endort et vient percuter une façade

Un automobiliste a perdu le contrôle de sa BMW, ce mardi vers 14 h 10, boulevard Henri-Arnauld à Angers, et a fini sa course dans la devanture de la boulangerie des Carmes, après avoir plié un poteau métallique au bord du trottoir et endommagé la façade.

Légèrement blessé, il a été pris en charge par les pompiers.

Selon les premiers éléments d’enquête de la police, le conducteur se serait endormi au volant dans cette courte ligne droite qui longe le théâtre du Quai et aurait omis de tourner une fois arrivé dans le carrefour.