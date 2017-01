Alain Augelle, conseiller municipal à Angers, et son épouse ont perdu leur fils aîné, Guillaume, dans un violent incendie il y a cinq ans aux Rosiers-sur-Loire. Il avait 39 ans.

L'origine accidentelle du sinistre a été remise en cause en 2014 par les aveux tardifs et non motivés d'un jeune Britannique.

L'instruction est close mais la tenue d'un procès reste en suspens.

